மாநில செய்திகள்

"நிச்சயம் அடுத்த முறை தங்கம் வெல்வேன்" - மாரியப்பன் தங்கவேலு பேட்டி + "||" + "Definitely will win gold next time" - Mariappan ThangaVelu interview

"நிச்சயம் அடுத்த முறை தங்கம் வெல்வேன்" - மாரியப்பன் தங்கவேலு பேட்டி