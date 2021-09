மாநில செய்திகள்

எஸ்பிஐ ஏடிஎம் கொள்ளை வழக்கு: சிபிஐக்கு மாற்ற தமிழக உள்துறைக்கு சென்னை காவல்துறை பரிந்துரை + "||" + SBI ATM robbery case: Chennai Police recommend to Tamil Nadu Home Ministry to transfer to CBI

எஸ்பிஐ ஏடிஎம் கொள்ளை வழக்கு: சிபிஐக்கு மாற்ற தமிழக உள்துறைக்கு சென்னை காவல்துறை பரிந்துரை