மாநில செய்திகள்

"கடவுளை வைத்து அரசியல் செய்ய வேண்டாம்" - அண்ணாமலைக்கு அமைச்சர் சேகர்பாபு வேண்டுகோள் + "||" + "Do not do politics with God" - Minister Sekarbabu's request to Annamalai

"கடவுளை வைத்து அரசியல் செய்ய வேண்டாம்" - அண்ணாமலைக்கு அமைச்சர் சேகர்பாபு வேண்டுகோள்