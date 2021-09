உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தான்: பாஞ்ச்ஷீர் எதிர்ப்புக்குழுவின் தலைவர்கள் பலர் சுட்டுக்கொலை + "||" + War in Afghanistan now over, will announce govt in few days, says Taliban

ஆப்கானிஸ்தான்: பாஞ்ச்ஷீர் எதிர்ப்புக்குழுவின் தலைவர்கள் பலர் சுட்டுக்கொலை