தேசிய செய்திகள்

ஒரே நாளில் 1 கோடி கொரோனா தடுப்பூசிகள்; 11 நாட்களில் 3வது முறையாக சாதனை + "||" + 1 crore corona vaccines in a single day; Record for the 3rd time in 11 days in the country

ஒரே நாளில் 1 கோடி கொரோனா தடுப்பூசிகள்; 11 நாட்களில் 3வது முறையாக சாதனை