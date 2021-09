கிரிக்கெட்

ஓவல் டெஸ்ட்: இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி இந்தியா அபாரா வெற்றி! + "||" + 4th Test: India (191 and 466) beat England (290 and 210) by 157 runs at The Oval

