தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு ஆயிரத்திற்கு கீழ் குறைந்தது + "||" + Daily corona exposure in Karnataka is less than a thousand

கர்நாடகாவில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு ஆயிரத்திற்கு கீழ் குறைந்தது