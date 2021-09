தேசிய செய்திகள்

ஓவல் டெஸ்டில் இந்தியா வெற்றி; பிரதமர் மோடி பாராட்டு + "||" + PM Narendra Modi tweets, "Great day (again) on the vaccination front & on the cricket pitch. As always, #TeamIndia wins!"

