தேசிய செய்திகள்

ஜாவேத் அக்தர் ஏன் இன்னும் கைது செய்யப்படவில்லை? பாஜக கேள்வி + "||" + Shiv Sena slams Javed Akhtar over RSS-Taliban remarks; BJP asks 'why he is not arrested yet'

ஜாவேத் அக்தர் ஏன் இன்னும் கைது செய்யப்படவில்லை? பாஜக கேள்வி