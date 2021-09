கிரிக்கெட்

4-வது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியா வெற்றி; பந்து வீச்சாளர்களுக்கு கோலி பாராட்டு + "||" + This is among top-3 bowling performances of India I have seen as captain: Virat Kohli

4-வது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியா வெற்றி; பந்து வீச்சாளர்களுக்கு கோலி பாராட்டு