உலக செய்திகள்

புதிய அரசை அமைப்பதில் மோதல் ; தலீபான் தலைவர் முல்லா அப்துல் கனி பரதர் காயம் + "||" + Infighting breaks out within Taliban; co-founder Mullah Baradar hurt in clash with Haqqani

புதிய அரசை அமைப்பதில் மோதல் ; தலீபான் தலைவர் முல்லா அப்துல் கனி பரதர் காயம்