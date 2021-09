தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவில் இருந்து நம்மைப் பாதுகாக்க தடுப்பூசி தான் நிரந்தரத் தீர்வு - புதுச்சேரி கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் + "||" + Vaccine is the permanent solution to protect us from corona - Puducherry Governor Tamilisai Saundarajan

