தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேச தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெறுவோம் - அசாதுதீன் ஒவைசி + "||" + We will fight the elections and win. The muslims of Uttar Pradesh will win: AIMIM's Asaduddin Owaisi

உத்தரபிரதேச தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெறுவோம் - அசாதுதீன் ஒவைசி