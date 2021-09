தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப்பில் காரில் தப்பிய கொள்ளைக்காரனை 15 கி.மீ. தூரம் துரத்தி சென்று பிடித்த போலீசார் + "||" + In Punjab,cops to chase away a robber who escaped in a car was found 15 km away

பஞ்சாப்பில் காரில் தப்பிய கொள்ளைக்காரனை 15 கி.மீ. தூரம் துரத்தி சென்று பிடித்த போலீசார்