மாநில செய்திகள்

ரிப்பன் மாளிகையை பார்க்கும்போது மேயராக இருந்தது ஞாபகம் வருகிறது - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Looking at the Ribbon House I remember being the mayor - First-Minister MK Stalin

ரிப்பன் மாளிகையை பார்க்கும்போது மேயராக இருந்தது ஞாபகம் வருகிறது - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்