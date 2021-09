தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் காஷ்மீரை சேர்ந்தவர்களிடம் இருந்து உரிமம் இல்லாத துப்பாக்கிகள் பறிமுதல் + "||" + Seizure of unlicensed firearms from Kashmiris in Kerala

கேரளாவில் காஷ்மீரை சேர்ந்தவர்களிடம் இருந்து உரிமம் இல்லாத துப்பாக்கிகள் பறிமுதல்