மாநில செய்திகள்

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 6 மாணவர்கள் மற்றும் 3 ஆசிரியர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + Corona infection confirmed for 6 students and 3 teachers in Chengalpattu district

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 6 மாணவர்கள் மற்றும் 3 ஆசிரியர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி