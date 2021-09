உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் துப்பாக்கிச்சூடு - 2 பேர் பலி + "||" + Two people dead, eight wounded after protest in Afghanistan's Herat

ஆப்கானிஸ்தானில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் துப்பாக்கிச்சூடு - 2 பேர் பலி