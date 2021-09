உலக செய்திகள்

தலீபான் அரசை அங்கீகரிப்பதில் அமெரிக்கா அவசரம் காட்டாது: வெள்ளை மாளிகை + "||" + US in no rush to recognise new Taliban govt in Afghanistan, says White House

தலீபான் அரசை அங்கீகரிப்பதில் அமெரிக்கா அவசரம் காட்டாது: வெள்ளை மாளிகை