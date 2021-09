மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க.முன்னாள் அவைத்தலைவர் புலவர் புலமைப்பித்தன் காலமானார் + "||" + admkformer leader, the Pulamaipittan has passed away

