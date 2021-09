உத்தரகாண்ட் கவர்னர் பேபி ராணி மவுரியா ராஜினாமா

டேராடூன்,

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது.அம்மாநில கவர்னராக பேபி ராணி மவுரியா பணியாற்றி வருகிறார்.

இந்நிலையில், உத்தரகாண்ட் கவர்னர் பேபி ராணி மவுரியா தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து கவர்னரின் செயலாளர் பி.கே.சந்த் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், கவர்னர் பேபி ராணி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். அவரின் ராஜினாமா கடிதத்தை ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த்துக்கு அனுப்பியுள்ளதாக பி.கே.சந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

