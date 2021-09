தேசிய செய்திகள்

நிபா வைரஸ்; 68 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் - சுகாதாரத்துறை மந்திரி வீணா ஜார்ஜ் + "||" + A total of 68 people are under isolation in Government Medical College, Kozhikode. All patients are stable: Kerala Health Minister Veena George

