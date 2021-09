மாநில செய்திகள்

கழிவுகளை அகற்ற மனிதர்களை பயன்படுத்தக்கூடாது - சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Humans should not be used to dispose of waste - Chennai iCourt order

கழிவுகளை அகற்ற மனிதர்களை பயன்படுத்தக்கூடாது - சென்னை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு