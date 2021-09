மாநில செய்திகள்

படியில் தொங்கியபடி பயணம்; விழுப்புரத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கொரோனா பரவும் அபாயம் + "||" + Travel hanging on stairs; Risk of corona spreading to school children in Viluppuram

படியில் தொங்கியபடி பயணம்; விழுப்புரத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கொரோனா பரவும் அபாயம்