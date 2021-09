கிரிக்கெட்

இந்திய அணியின் ஆலோசகராக செயல்பட எம்.எஸ். டோனி சம்மதித்தது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது - ஜெய் ஷா தகவல் + "||" + MS Dhoni will join Team India as a mentor for upcoming T20 World Cup says Jay Shah, BCCI

