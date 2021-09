கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டதால் டி20 உலகக்கோப்பை இந்திய அணியில் அஸ்வினுக்கு வாய்ப்பு.. + "||" + Good performances in IPL led to Ashwin's selection in T20 WC squad: Chief selector Chetan Sharma

ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டதால் டி20 உலகக்கோப்பை இந்திய அணியில் அஸ்வினுக்கு வாய்ப்பு..