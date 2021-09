மாநில செய்திகள்

இலக்கியமும் கலையும் இரு கண்களாகக் கொண்ட கவிஞருக்கு அஸ்தமனம் இல்லை: கமல்ஹாசன் + "||" + There is no sunset for the poet who has two eyes on literature and art: Kamalhasan mourning

இலக்கியமும் கலையும் இரு கண்களாகக் கொண்ட கவிஞருக்கு அஸ்தமனம் இல்லை: கமல்ஹாசன்