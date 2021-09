தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் நேற்றைய கொரோனா பாதிப்பை விட இன்றைய பாதிப்பு சற்று குறைவு + "||" + 26,200 new COVID19 cases, 29,209 recoveries and 114 deaths reported in Kerala today.

