தேசிய செய்திகள்

அக்டோபர் 4-தேதிக்குள் கல்லூரி மாணவர்களுக்குக் முதல் தவணை தடுப்பூசி - கேரளா சுகாதாரத்துறை மந்திரி வீணா ஜார்ஜ் தகவல் + "||" + First installment of vaccination for college students by October 4 - Kerala Health Minister Veena George

அக்டோபர் 4-தேதிக்குள் கல்லூரி மாணவர்களுக்குக் முதல் தவணை தடுப்பூசி - கேரளா சுகாதாரத்துறை மந்திரி வீணா ஜார்ஜ் தகவல்