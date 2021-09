மாநில செய்திகள்

"கோடநாட்டில் அசம்பாவிதம் நடந்தது உண்மை"...விசாரணை நடத்துவதில் தவறில்லை" - சரத்குமார் பேட்டி + "||" + "It is true that something unfortunate happened in Kodanad" ... there is nothing wrong with conducting an investigation "- Sarathkumar interview

"கோடநாட்டில் அசம்பாவிதம் நடந்தது உண்மை"...விசாரணை நடத்துவதில் தவறில்லை" - சரத்குமார் பேட்டி