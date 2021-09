உலக செய்திகள்

காபூல் விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்ட முதல் சர்வதேச விமானம்! + "||" + First passenger flight departs Afghanistan since US withdrawal

காபூல் விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்ட முதல் சர்வதேச விமானம்!