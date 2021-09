கிரிக்கெட்

ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் ரஷித் கான்... + "||" + Rashid Khan steps down as captain protesting against Afghanistan's T20 World Cup squad selection

ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் ரஷித் கான்...