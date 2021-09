மாநில செய்திகள்

விநாயகர் சதுர்த்தி: தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள கோயில்களில் சிறப்பு பூஜை + "||" + Ganesha Chaturthi: Special pooja in temples in various districts of Tamil Nadu

விநாயகர் சதுர்த்தி: தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள கோயில்களில் சிறப்பு பூஜை