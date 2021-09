மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா 3-வது அலையை தடுக்க நாளை மறுதினம் மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம் + "||" + To prevent corona 3rd wave in Tamil Nadu The day after tomorrow, Big vaccination camp

தமிழகத்தில் கொரோனா 3-வது அலையை தடுக்க நாளை மறுதினம் மாபெரும் தடுப்பூசி முகாம்