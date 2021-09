மாநில செய்திகள்

மதுரை ராஜாஜி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் ‘நிபா’ வைரஸ் காய்ச்சலுக்கு சிறப்பு வார்டு + "||" + Tamil Nadu | A special ward for Nipah virus patients has been set up in Govt Rajaji Hospital in Madurai

மதுரை ராஜாஜி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் ‘நிபா’ வைரஸ் காய்ச்சலுக்கு சிறப்பு வார்டு