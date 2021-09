தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் தொற்று பாதிப்பு விகிதம் 16.53 % ஆக குறைந்தது + "||" + 25,010 new cases and 177 deaths are reported in the state today. The number of active cases in the state is 2,37,643. The positivity rate is 16.53%: Kerala CM Pinarayi Vijayan

கேரளாவில் தொற்று பாதிப்பு விகிதம் 16.53 % ஆக குறைந்தது