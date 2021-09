தேசிய செய்திகள்

நிபா பாதிப்பு மைசூரில் இல்லை; மக்கள் அச்சப்பட வேண்டாம்: கலெக்டர் அறிவிப்பு + "||" + Nipah impact is not in Mysore; People Do Not Be Afraid: Collector Notice

நிபா பாதிப்பு மைசூரில் இல்லை; மக்கள் அச்சப்பட வேண்டாம்: கலெக்டர் அறிவிப்பு