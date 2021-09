தேசிய செய்திகள்

பனாரஸ் இந்து பல்கலைக் கழகத்தில் பாரதியார் பெயரில் இருக்கை அமைக்கப்படும் - பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு + "||" + Bharathiyar seat to be set up at Banaras Hindu University - PM Modi

