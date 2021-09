தேசிய செய்திகள்

நான் ஒரு காஷ்மீர் பண்டிட் ராகுல்காந்தி பேச்சு : முதிர்ச்சியற்ற தன்மையின் வெளிப்பாடு - பாஜக விமர்சனம் + "||" + BJP slams Rahul Gandhi reaching out to Kashmiri Pandits, says J&K's issues 'Gandhi family's legacy

நான் ஒரு காஷ்மீர் பண்டிட் ராகுல்காந்தி பேச்சு : முதிர்ச்சியற்ற தன்மையின் வெளிப்பாடு - பாஜக விமர்சனம்