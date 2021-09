தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்டில் வரும் 17ந்தேதிக்குள் 1 கோடி பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த அரசு முடிவு + "||" + The government has decided to vaccinate 1 crore people in Uttarakhand by the 17th

