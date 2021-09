டென்னிஸ்

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி; ரஷ்யாவின் டேனில் மெட்வடேவ் சாம்பியன் + "||" + US Open tennis tournament; Daniel Medvedev is the champion of Russia

