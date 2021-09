மாநில செய்திகள்

அடுத்தடுத்து நடைபெறவுள்ள தேர்தல்களில் தேமுதிக மீண்டும் எழுச்சி பெறும் - விஜயகாந்த் + "||" + DMDK will rise again in the elections Vijayakant

அடுத்தடுத்து நடைபெறவுள்ள தேர்தல்களில் தேமுதிக மீண்டும் எழுச்சி பெறும் - விஜயகாந்த்