மாநில செய்திகள்

தமிழக அரசுக்கு 2018-19ம் ஆண்டில் கிடைத்த வருவாய் 1,19,749.92 கோடி + "||" + The revenue received by the Government of Tamil Nadu in 2018-19 is 1,19,749.92 crore

தமிழக அரசுக்கு 2018-19ம் ஆண்டில் கிடைத்த வருவாய் 1,19,749.92 கோடி