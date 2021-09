உலக செய்திகள்

ஜோ பைடன் தலைமையில் குவாட் தலைவர்கள் மாநாடு + "||" + Joe Biden will host the first ever Quad Leaders Summit at White House on September 24

ஜோ பைடன் தலைமையில் குவாட் தலைவர்கள் மாநாடு