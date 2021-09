தேசிய செய்திகள்

மத்திய பிரதேசத்தில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகரிப்பு; கூலர்கள் பயன்பாட்டுக்கு அரசு நிர்வாகம் தடை + "||" + Increase in dengue incidence in Madhya Pradesh; Government administration bans the use of coolers

