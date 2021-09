உலக செய்திகள்

நாடு முழுவதும் 76 கோடியை நெருங்கிய கொரோனா தடுப்பூசி எண்ணிக்கை + "||" + The number of corona vaccines is close to 76 crore across the country

நாடு முழுவதும் 76 கோடியை நெருங்கிய கொரோனா தடுப்பூசி எண்ணிக்கை