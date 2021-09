மாநில செய்திகள்

தனித்துப்போட்டி என பாமக எடுத்த முடிவு அவர்களுக்கு தான் இழப்பு - முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + PMK is the Loser For Contesting Local Body Election without ADMK Allience says Former Minister Jeyakumar

தனித்துப்போட்டி என பாமக எடுத்த முடிவு அவர்களுக்கு தான் இழப்பு - முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்