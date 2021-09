மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க.வின் உட்கட்சி விவகாரம் பற்றி பேசுவதற்கு யாருக்கும் தகுதி கிடையாது -முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + No one deserves to talk about the AIADMK's internal affairs Former Minister Jayakumar

அ.தி.மு.க.வின் உட்கட்சி விவகாரம் பற்றி பேசுவதற்கு யாருக்கும் தகுதி கிடையாது -முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்