உலக செய்திகள்

உலகின் செல்வாக்கு மிக்க 100 நபர்களின் பட்டியலில் பிரதமர் மோடி, மம்தா பானர்ஜிக்கு இடம் + "||" + PM Modi, Mamata and Adar Poonawalla among Time Magazine's 100 'most influential people of 2021'

உலகின் செல்வாக்கு மிக்க 100 நபர்களின் பட்டியலில் பிரதமர் மோடி, மம்தா பானர்ஜிக்கு இடம்