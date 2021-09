தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் என்ற சந்தேகத்தில் கைது செய்யப்பட்ட 2 நபர்கள் விடுவிப்பு + "||" + Release of 2 persons arrested on suspicion of being Pakistani terrorists

பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் என்ற சந்தேகத்தில் கைது செய்யப்பட்ட 2 நபர்கள் விடுவிப்பு